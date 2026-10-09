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Царьград

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Разгерметизация баллона в "Газели" в Северной Осетии: пострадавших нет

Разгерметизация баллона в "Газели" в Северной Осетии: пострадавших нет

В Северной Осетии на АЗС "Гарант" произошла разгерметизация газового баллона в автомобиле "Газель". Происшествие случилось вечером 9 октября у ТЦ "Деликат".

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