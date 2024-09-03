Популярная модель похвасталась фигурой в купальнике

Звезда реалити-шоу Love Island Зара Макдермотт поделилась снимками с отдыха в Биаррице, Франция. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).