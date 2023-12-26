В преддверии Нового года мировые издания публикуют предсказания от известных мистиков, пророков, телепатов и провидцев о том, что ждет человечество в следующем 2024 году.
Голод, война РФ и Китая: каким видели 2024-й Нострадамус, Ванга, Мессинг
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Как мог предсказать что-то умное Нострадамус о США, которых в его время не было в помине? А также о Китае, который мало кто считал всерьёз, как страну.. А также о Румынии, которой вообще не было на свете?Очередной графоман натягивает сову на глбус
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1 д.
Владимир Алтайцев
Так, во время одного из выступлений в Новосибирском оперном театре он предугадал точную дату, когда закончится Великая Отечественная война." Автор бредит. Во время ВОВ театр не работал, а был местом хранения экспонатов .музеев Москвы, потому никак4их выступлений там не было вообще. А открыт для зрителей был 12 мая 1945 года. Так после 09.05.45 любой житель СССР мог предсказать День Победы.
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1 д.
Владимир Алтайцев
Да е5сли бы Мессинг хоть слово сказал о распаде СССР, он сгнил бы в тюрьме. Весь опус бред
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1 д.
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