Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Голод, война РФ и Китая: каким видели 2024-й Нострадамус, Ванга, Мессинг

Голод, война РФ и Китая: каким видели 2024-й Нострадамус, Ванга, Мессинг

В преддверии Нового года мировые издания публикуют предсказания от известных мистиков, пророков, телепатов и провидцев о том, что ждет человечество в следующем 2024 году.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Как мог предсказать что-то умное  Нострадамус  о США, которых в его время  не было в помине? А также о Китае, который  мало кто считал  всерьёз, как страну.. А  также  о Румынии, которой вообще  не было на  свете?Очередной  графоман натягивает сову  на  глбус
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1 д.
Владимир Алтайцев
Так, во время одного из выступлений в Новосибирском оперном театре он предугадал точную дату, когда закончится Великая Отечественная война.&quot; Автор  бредит. Во  время ВОВ  театр не работал, а был местом хранения  экспонатов  .музеев Москвы, потому   никак4их выступлений  там не было вообще. А открыт для  зрителей  был 12 мая  1945  года. Так после  09.05.45 любой  житель СССР мог предсказать День Победы.
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1 д.
Владимир Алтайцев
Да  е5сли  бы  Мессинг хоть слово  сказал о распаде  СССР, он сгнил  бы  в тюрьме. Весь опус  бред
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1 д.

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