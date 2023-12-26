Голод, война РФ и Китая: каким видели 2024-й Нострадамус, Ванга, Мессинг

Владимир Алтайцев Как мог предсказать что-то умное Нострадамус о США, которых в его время не было в помине? А также о Китае, который мало кто считал всерьёз, как страну.. А также о Румынии, которой вообще не было на свете?Очередной графоман натягивает сову на глбус

Владимир Алтайцев Так, во время одного из выступлений в Новосибирском оперном театре он предугадал точную дату, когда закончится Великая Отечественная война." Автор бредит. Во время ВОВ театр не работал, а был местом хранения экспонатов .музеев Москвы, потому никак4их выступлений там не было вообще. А открыт для зрителей был 12 мая 1945 года. Так после 09.05.45 любой житель СССР мог предсказать День Победы.