Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 770 подписчиков

Абрамова: две девушки пострадали при атаке БПЛА в Удмуртии

Абрамова: две девушки пострадали при атаке БПЛА в Удмуртии

Две девушки пострадали при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Удмуртию. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности главы республики Ольга Абрамова в своем Telegram-канале со ссылкой на министра здравоохранения региона Сергея Багина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии