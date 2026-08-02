Абрамова: две девушки пострадали при атаке БПЛА в Удмуртии

Две девушки пострадали при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Удмуртию. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности главы республики Ольга Абрамова в своем Telegram-канале со ссылкой на министра здравоохранения региона Сергея Багина.