Абрамова: две девушки пострадали при атаке БПЛА в Удмуртии

Две девушки пострадали при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Удмуртию. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности главы республики Ольга Абрамова в своем Telegram-канале со ссылкой на министра здравоохранения региона Сергея Багина.
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