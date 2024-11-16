«ЛизаАлерт» Крым: пропала 14-летняя девочка из Севастополя

Крымские волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» ищут несовершеннолетнюю:«Помогите найти подростка! Пропала Воронова Анастасия Геннадьевна14 лет (2010 год рождения), город федерального значения Севастополь».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии