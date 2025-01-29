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Бен Ван и Джеки Чан в новом видео со съёмок фильма “Каратэ-пацан: Легенды” Ож...

Бен Ван и Джеки Чан в новом видео со съёмок фильма “Каратэ-пацан: Легенды” Ож...

Бен Ван и Джеки Чан в новом видео со съёмок фильма “Каратэ-пацан: Легенды”Ожидаемый поклонниками боевик “Каратэ-пацан: Легенды” получил новый закадровый ролик с Джеки Чаном и Беном Ваном, которые исполняют роли учителя и ученика в новом полнометражном сиквеле франшизы.

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