Бен Ван и Джеки Чан в новом видео со съёмок фильма “Каратэ-пацан: Легенды” Ож...

Бен Ван и Джеки Чан в новом видео со съёмок фильма “Каратэ-пацан: Легенды”Ожидаемый поклонниками боевик “Каратэ-пацан: Легенды” получил новый закадровый ролик с Джеки Чаном и Беном Ваном, которые исполняют роли учителя и ученика в новом полнометражном сиквеле франшизы.