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Погибшие при крушении самолёта в США фигуристы Шишкова и Наумов планировали приехать в Россию

Погибшие при крушении самолёта в США фигуристы Шишкова и Наумов планировали приехать в Россию

Авиакатастрофа произошла вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне.В результате крушения самолёта в Вашингтоне погибли известные фигуристы, которые ранее представляли Россию на международных соревнованиях - Вадим Наумов и Евгения Шишкова, чемпионы мира 1994 года.

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