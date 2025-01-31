Погибшие при крушении самолёта в США фигуристы Шишкова и Наумов планировали приехать в Россию

Авиакатастрофа произошла вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне.В результате крушения самолёта в Вашингтоне погибли известные фигуристы, которые ранее представляли Россию на международных соревнованиях - Вадим Наумов и Евгения Шишкова, чемпионы мира 1994 года.