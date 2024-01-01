Аленичев о «Спартаке» в 2023 году: «Команда играла нестабильно, ее лихорадило. Хочется чего-то большего, но чемпионами стать вряд ли получится»

После 18 туров московский клуб набрал 30 очков и занимает 5-е место в таблице Мир РПЛ. «С одной стороны, при той плотности таблицы, что есть, пятое место в чемпионате – не такой уж и плохой результат, но, конечно, когда мы говорим о «Спартаке», всегда хочется чего-то большего.