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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аленичев о «Спартаке» в 2023 году: «Команда играла нестабильно, ее лихорадило. Хочется чего-то большего, но чемпионами стать вряд ли получится»

Аленичев о «Спартаке» в 2023 году: «Команда играла нестабильно, ее лихорадило. Хочется чего-то большего, но чемпионами стать вряд ли получится»

После 18 туров московский клуб набрал 30 очков и занимает 5-е место в таблице Мир РПЛ.  «С одной стороны, при той плотности таблицы, что есть, пятое место в чемпионате – не такой уж и плохой результат, но, конечно, когда мы говорим о «Спартаке», всегда хочется чего-то большего.

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