Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Владимир Аверков
    что ж исинбаева такая тупая-то?....восемь лет в лицее училась...это ж типа техникума!....а потом ума добавилось сразу...Спортсмены все ча...
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    А причем здесь обучение деток за бугром. Она на то и демократия, что человек волен выбирать страну проживание и место...Спортсмены все ча...

Земфира* вернулась из Франции в Москву, чтобы вылечить зубы в государственной поликлинике

Земфира* вернулась из Франции в Москву, чтобы вылечить зубы в государственной поликлинике

Кто там хорошо у нас разбирается в законах? Что там иноагентам положено/не положено? Могут они бесплатно получать медицинскую помощь в стране, которая им до ужаса не нравится, тоталитарном мордоре с несменяемым Президентом? Похоже, могут.

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