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Закон и Порядок

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Израиль просит другие страны выступить против суда ООН

Израиль просит другие страны выступить против суда ООН

Axios: Израиль призвал дипломатов получить заявления против суда ООН МИД Израиля потребовал от послов оказать давление на дипломатов и политиков в принимающих странах выступить против инициированного ЮАР процесса в суде ООН по обвинению в геноциде, пишет Axios.

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