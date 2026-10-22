© Виталий Белоусов/РИА НовостиВ Кремле сообщат, какие направления будет курировать Юрий Трутнев на посту помощника президента России.
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