Новая статья: Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G: больше не по умолчанию

Новая статья: Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G: больше не по умолчаниюXiaomi Redmi Note уже нельзя без тени сомнения назвать смартфоном номер один в России (да и во многих странах мира) по продажам, но сила привычки заставляет каждый год обращаться к смартфонам этой серии — как минимум для того, чтобы сверить часы: что произошло с массовым сегментом за год.