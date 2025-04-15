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Новая статья: Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G: больше не по умолчанию

Новая статья: Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G: больше не по умолчанию

Новая статья: Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G: больше не по умолчаниюXiaomi Redmi Note уже нельзя без тени сомнения назвать смартфоном номер один в России (да и во многих странах мира) по продажам, но сила привычки заставляет каждый год обращаться к смартфонам этой серии — как минимум для того, чтобы сверить часы: что произошло с массовым сегментом за год.

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