Кучеров прокомментировал свое результативное возвращение на лед после травмы

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров после победы над "Калгари Флэймз" (4:1) прокомментировал свое возвращение после долгого восстановления от травмы, которую россиянин получил в начале нынешнего сезона.