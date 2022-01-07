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Кучеров прокомментировал свое результативное возвращение на лед после травмы

Кучеров прокомментировал свое результативное возвращение на лед после травмы

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров после победы над "Калгари Флэймз" (4:1) прокомментировал свое возвращение после долгого восстановления от травмы, которую россиянин получил в начале нынешнего сезона.

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