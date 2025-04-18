В Барнауле мужчина упал с отвесного склона на берегу Оби

Пострадавший остался цел и невредим Мужчина упал со склона в Барнауле / Фото: управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ В Барнауле 35-летний мужчина упал с отвесного склона на территории металлобазы по улице Фабричная.
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