Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 767 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Друзина
    Жалко что рядом упали, а не внутри.Shafaq: Возле аме...
  • Игорь Тасенко
    👍нет слов, все уже правильно сказано. Смотрите виды Москвы, из интернета. А приехать вам, не надо - умерла ,как умер...Андрей Макаревич*...
  • Бендер Задунайский
    Да уж , веселуха у них ! Скорей бы уже друг другу морды расковыряли . В усмерть !Мэр города Ромны ...

Кулеба назвал хорошей сделкой бои против РФ в обмен на оружие и деньги США

Кулеба назвал хорошей сделкой бои против РФ в обмен на оружие и деньги США

Киевский режим предложил Соединенным Штатам «лучшую сделку в мире», при которой Украина отправляет своих граждан участвовать в боевых действиях, США поставляют вооружения и денежные средства, а сами американские военные остаются целыми и невредимыми.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Галкин
У нас что, новичок закончился? Чтобы заткнуть этого гавнюка кулебу.
Ответить
18 час.
Л
Леонид -
Этой кулебе пох на хохлов, главное перед хозяином выслужиться
Ответить
16 час.
МН
Михаил Новиков
Для того чтобы хохлопидорасты не считали данную ситуацию хорошей сделкой, выгодополучателей, а это все сегодняшнее руководство украины в том числе и их местные олигархи, необходимо системно стирать как командный состав вражеской армии!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх