Киевский режим предложил Соединенным Штатам «лучшую сделку в мире», при которой Украина отправляет своих граждан участвовать в боевых действиях, США поставляют вооружения и денежные средства, а сами американские военные остаются целыми и невредимыми.
Кулеба назвал хорошей сделкой бои против РФ в обмен на оружие и деньги США
Комментарии
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Виктор Галкин
У нас что, новичок закончился? Чтобы заткнуть этого гавнюка кулебу.
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18 час.
Л
Леонид -
Этой кулебе пох на хохлов, главное перед хозяином выслужиться
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16 час.
МН
Михаил Новиков
Для того чтобы хохлопидорасты не считали данную ситуацию хорошей сделкой, выгодополучателей, а это все сегодняшнее руководство украины в том числе и их местные олигархи, необходимо системно стирать как командный состав вражеской армии!
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12 час.
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