Кулеба назвал хорошей сделкой бои против РФ в обмен на оружие и деньги США

У нас что, новичок закончился? Чтобы заткнуть этого гавнюка кулебу.

МН

Михаил Новиков

Для того чтобы хохлопидорасты не считали данную ситуацию хорошей сделкой, выгодополучателей, а это все сегодняшнее руководство украины в том числе и их местные олигархи, необходимо системно стирать как командный состав вражеской армии!