Все нюансы вступления в садоводческое товарищество

Деятельность, связанная с СНТ, регулируется Федеральным законом №217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", принятом в 2017 году.
Деятельность, связанная с СНТ, регулируется Федеральным законом №217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", принятом в 2017 году.
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