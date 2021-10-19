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Все нюансы вступления в садоводческое товарищество

Все нюансы вступления в садоводческое товарищество

Деятельность, связанная с СНТ, регулируется Федеральным законом №217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", принятом в 2017 году.

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