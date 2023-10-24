Ямальские учёные восстанавливают гидрометрические скважины, пробуренные на территории Салехарда в 1960–1990 годах

Уже изучены архивные материалы, составлен каталог объектов. По результатам полевых работ ямальскими гидрогеологами восстановлены места расположения некоторых разведочных и наблюдательных гидрогеологических скважин в районе Ангальского мыса, которые в настоящее время законсервированы, но будут восстановлены.
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