Нацпроект «Беспилотные авиационные системы» реализуют в Новосибирской области

Первый этап реализации нацпроектов, которые стартовали в 2019 году, завершится в 2024 году. Уже сейчас в правительстве РФ заявили о двух новых проектах, реализация которых начнется в Новосибирской области уже в 2025 году.
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