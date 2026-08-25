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Дмитрий Игдисамов: «Хотел бы поддержать Шевелева, мы выигрываем и проигрываем вместе. Нужно оставаться семьей, решать все проблемы, не вынося сор из избы»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов поддержал спортивного директора клуба  Евгения Шевелева . «Мы выигрываем и проигрываем вместе.

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