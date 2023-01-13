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  • Максим Комаров
    Проще всего приклеить ярлык. «Чушь». Но мы, аналитики, такой подход не приемлем.«МЮ» победил «Сит...
  • Максим Комаров
    Дело не в толковании, а в сути. В твоём толковании Спартак в сравнении с Барселоной (например) - мусор. Если по сути....«МЮ» победил «Сит...
  • Лена Мисько
    тебе этих "имеющихся знаний" достаточно чтобы чушь писать, а разобрался бы в сути понял бы за кого я болею )))«МЮ» победил «Сит...

«Барса» в финале Суперкубка Испании, «Челси» снова проиграл, 300 млн долларов в год для Месси в Саудовской Аравии, призы от ФИФА и другие новости утра

«Барса» в финале Суперкубка Испании, «Челси» снова проиграл, 300 млн долларов в год для Месси в Саудовской Аравии, призы от ФИФА и другие новости утра

1. «Барселона» прошла «Бетис» в полуфинале Суперкубка Испании (2:2, по пенальти – 4:2) и разыграет трофей с «Реалом» 15 января.

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