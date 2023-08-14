Крымская газета

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В Крыму предложили ужесточить наказание за распространение фото военной техники

В Крыму предложили ужесточить наказание за распространение фото военной техники

Крым будет инициировать на федеральном уровне внесение изменений в законодательство в части ужесточения ответственности за распространение фото и видеозаписей расположения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем.

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