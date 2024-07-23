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В Госдуме обсудили кооперацию в сфере рыболовства между Россией и Оманом

В Госдуме обсудили кооперацию в сфере рыболовства между Россией и Оманом

23 июля в рамках мероприятия, инициированного Комитетом Государственной Думы по промышленности и торговле, состоялось обсуждение с делегацией Министерства сельского хозяйства, рыболовства и водных ресурсов Султаната Оман по развитию отношений и кооперации между нашими странами в сфере рыболовства.

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