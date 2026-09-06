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Роскосмос показал из космоса циклон, несущий Москве сильные дожди

Роскосмос показал из космоса циклон, несущий Москве сильные дожди

Роскосмос поделился в Telegram-канале снимками циклона, который принес в Москву обильные осадки. Фотографии получены с метеоспутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

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