Молодые специалисты филиала «Ивэнерго» провели уборку возле памятного знака на улице Школьной

Молодые специалисты филиала «Ивэнерго» провели уборку возле памятного знака на улице ШкольнойПредставители Совета молодежи филиала «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» покрасили основание памятника «Народу-победителю - слава!», заменили поврежденную керамическую плитку, убрали территорию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)