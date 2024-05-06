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Иваново

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Молодые специалисты филиала «Ивэнерго» провели уборку возле памятного знака на улице Школьной

Молодые специалисты филиала «Ивэнерго» провели уборку возле памятного знака на улице Школьной

Молодые специалисты филиала «Ивэнерго» провели уборку возле памятного знака на улице ШкольнойПредставители Совета молодежи филиала «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» покрасили основание памятника «Народу-победителю - слава!», заменили поврежденную керамическую плитку, убрали территорию.

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