ТСН24
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТСН24

152 подписчика

Суды предупреждают туляков о новой схеме мошенничества

Суды предупреждают туляков о новой схеме мошенничества

Туляков предупредили о новой схеме мошенничества. &quot;Участникам судебного процесса сообщают о повестках, якобы направленных через портал Госуслуг, и просят назвать код, который придёт на мобильный телефон&quot;, — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тульской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх