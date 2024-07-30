Суды предупреждают туляков о новой схеме мошенничества

Туляков предупредили о новой схеме мошенничества. "Участникам судебного процесса сообщают о повестках, якобы направленных через портал Госуслуг, и просят назвать код, который придёт на мобильный телефон", — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тульской области.