В Госдуме предложат ввести дополнительную выплату для ряда бюджетников

Депутаты Государственной думы РФ от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут на рассмотрение парламента законопроект, предлагающий ежегодную выплату работникам культуры и искусства, представителям российской науки, а также медицинским работникам и школьным учителям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии