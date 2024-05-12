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Маршанд может не сыграть в 4-м матче с «Флоридой». Капитан «Бостона» пропустил тренировку

Капитан «Бостона» пропустил тренировку команды в субботу. Его статус – со дня на день.  Нападающий, которому 11 мая исполнилось 36 лет, получил травму верхней части тела в первом периоде третьего матча серии (2:6, 1-2) после хита форварда «Пантерс» Сэма Беннетта.

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