БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Ручной пулемёт Lewis M1923/1924: конструктивный разбор забытого предшественника современных систем

Ручной пулемёт Lewis M1923/1924: конструктивный разбор забытого предшественника современных систем

Введение Развитие автоматического стрелкового оружия в период, последовавший за окончанием Первой мировой войны, характеризовалось масштабным переосмыслением тактического применения пехотных подразделений.

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