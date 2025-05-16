Главная цель Зеленского и его европейских покровителей — срыв переговоров Андрей Соколов Напрасно российская делегация, прибывшая Стамбул для переговоров о мире, весь день ждала появления переговорщиков со стороны Украины.
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