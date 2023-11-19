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Вечерний Новосибирск

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Андрей Травников на выставке «Россия» в Москве представил потенциал Новосибирской области

Андрей Травников на выставке «Россия» в Москве представил потенциал Новосибирской области

Андрей Травников напомнил: «Это мероприятие поддержано президентом страны Владимиром Путиным. Форум «Россия» впечатляет и заставляет ещё раз задуматься, насколько многообразна, сильна и велика наша страна, насколько она богата культурой, экономическим потенциалом, историей, своим будущим.

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