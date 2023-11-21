Церемония вручения Национальной премии «СВОИМ» в Братске пройдет 25 ноября

Политики федерального масштаба, известные телеэксперты, звёзды патриотической сцены и представители руководства города и области соберутся в Братске, чтобы вручить достойнейшим жителям Иркутской области Национальную премию «СВОИМ».
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