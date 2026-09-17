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В Москве прошла церемония разделения ключа расшифрования электронного голосования

В Москве прошла церемония разделения ключа расшифрования электронного голосования

Эта процедура гарантирует неизменность результатов, сохранность и анонимность каждого голоса, заявил общественник КовалевВ Москве прошла церемония разделения ключа расшифрования.

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