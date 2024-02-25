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Трамп согласился с Путиным, что Байден для России предпочтительнее как президент США

Трамп согласился с Путиным, что Байден для России предпочтительнее как президент США

Российский лидер говорил, что нынешний глава Белого дома более прогнозируемыйБывший президент США Дональд Трамп согласился с мнением российского лидера Владимира Путина о том, что нынешний глава Белого дома Джо Байден предпочтительнее для РФ.

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