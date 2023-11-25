Боец Макгрегор предупредил власти Ирландии: «...Иначе это сделаю я»

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор прокомментировал произошедшие в четверг беспорядки в Дублине, заявив, что не одобряет действия протестующих, а также пообещал принять «план по обеспечению безопасности страны».
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