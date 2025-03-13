Об относительном или абсолютном праве на денежные средства

Как мы помним, обладатель абсолютного права свой интерес удовлетворяет собственными действиями, а при относительном для реализации права нужно содействие конкретных лиц; поэтому абсолютное право требует лишь невмешательства от всех прочих, а относительное – требует определенного поведения от определенных же лиц.
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