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Калужские новости

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«Калуга» уступила в Новосибирске со счётом 0:3

«Калуга» уступила в Новосибирске со счётом 0:3

Первый мяч в ворота «Калуги» был забит на 28-й минуте с пенальти нападающим «Сибири» Антоном Кобялко.

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