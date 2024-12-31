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Обязательное страхование в новых регионах России стартует в январе 2025 года

Обязательное страхование в новых регионах России стартует в январе 2025 года

С января 2025 года на новых российских территориях начнёт действовать обязательное страхование. Минфин РФ объявил, что более 30 страховых компаний будут предоставлять услуги ОСАГО и другие виды страхования в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

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