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Закон, порядок, государство

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Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады наносят удары по скоплениям живой силы противника на Кураховском направлении СВО

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады наносят удары по скоплениям живой силы противника на Кураховском направлении СВО

Система залпового огня наносит площадное поражение, то есть накрывает сразу определённый периметр, что позволяет поражать рассредоточенную силу противника.

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