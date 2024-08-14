Крымский театр кукол строят, обещают сдать до 2026 года

В Симферополе, на улице Горького, продолжается строительство детского театра кукол. Объект реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.
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