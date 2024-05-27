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Захарова ответила на намерение президента Эстонии «поставить Россию на колени»

Захарова ответила на намерение президента Эстонии «поставить Россию на колени»

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на заявление президента Эстонии Алара Кариса о том, что необходимо «поставить Россию на колени» и «остановить российскую военную машину», поскольку только в таком случае могут «начаться серьезные дискуссии о прекращении войны на Украине».

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