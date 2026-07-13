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Врач сборной Сенегала оказался гинекологом, заявил глава федерации Фаль: «Я слишком поздно об этом узнал. Игроки недостаточно доверяли ему, чтобы работать с ним регулярно»

Главный врач сборной Сенегала оказался гинекологом по образованию. Об этом рассказал президент Сенегальской федерации футбола Абдулайе Фаль.

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