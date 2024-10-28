Китайский гороскоп на ноябрь 2024 года: прогноз от Маргариты Богатовой Ольга ВайленкоНоябрь 2024 года обещает быть насыщенным и многогранным месяцем, согласно прогнозу китайского астролога Маргариты Богатовой.