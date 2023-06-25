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Космический спутник для исследования поверхности Земли модернизировали в Химках

Космический спутник для исследования поверхности Земли модернизировали в Химках

Специалисты научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина в Химках, входящем в госкорпорацию «Роскосмос», продолжают создание устройств для первой в мире высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы «Арктика-М».

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