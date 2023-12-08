Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 691 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • sorsw
    Аферисты жкх лютуют!Эксперт в сфере Ж...
  • Наталья Павлова
    Никаких нейтральных статусов. И вообще, МОК и ВАДА дискредитировали себя полностью и абсолютно, американские поджопни...В Германии одобри...
  • Наталья Павлова
    Вскоре, видимо, появится заявление финнов о том, что тараканов им Россия подпустила...YLE: в Финляндии ...

Бойцы 93-й бригады ВСУ казнили раненных солдат ВС РФ под Артемовском

Бойцы 93-й бригады ВСУ казнили раненных солдат ВС РФ под Артемовском

Недавно стало известно о новом кровавом эпизоде, в котором бойцы 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Холодный Яр» расстреляли раненых российских военных под Артемовском, сняв это на видео и опубликовав в Telegram-канале своего подразделения, аргументируя тем, чтобы ни у кого не осталось сомнений, пишет «Российская Газета».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ural Karahanow
Рогуля надо бить из трехлинейки в лоб, чтобы  руки не успел поднять.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх