Бойцы 93-й бригады ВСУ казнили раненных солдат ВС РФ под Артемовском

Недавно стало известно о новом кровавом эпизоде, в котором бойцы 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Холодный Яр» расстреляли раненых российских военных под Артемовском, сняв это на видео и опубликовав в Telegram-канале своего подразделения, аргументируя тем, чтобы ни у кого не осталось сомнений, пишет «Российская Газета».