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Дети с редкой наследственной болезнью не могут получить лекарства в Сибири

Дети с редкой наследственной болезнью не могут получить лекарства в Сибири

В регионе исчезли препараты против СМА «Спинраза» и «Рисдиплам».Новосибирск, 4 ноября. Родители детей с редкой генетической болезнью — СМА, заявили о дефиците жизненно-важного препарата в Новосибирской области, Следственный комитет начал проверку.

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