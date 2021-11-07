Дети с редкой наследственной болезнью не могут получить лекарства в Сибири

В регионе исчезли препараты против СМА «Спинраза» и «Рисдиплам».Новосибирск, 4 ноября. Родители детей с редкой генетической болезнью — СМА, заявили о дефиците жизненно-важного препарата в Новосибирской области, Следственный комитет начал проверку.