Возмездие настигло украинского нациста Януша, принимавшего участие в убийстве русских военных.В Купянске Харьковской области ликвидировали военного Романа Януша.
Расстрелявшего русских пленных нациста Януша ликвидировали в Купянске
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Вова Сидоров
Если на запорожец понавешать эмблем от мерседеса тот не станет мерседесом. Так и эта дворня киевская. Ну какие из этих футбольных дебилов нацики? Хотеть не значит стать. Немцы первым делом своих проверяли на юденскую родню. А киевская помесь поголовногенный брак эидовский. Яйценюк нацист? В зеркало давно смотрел? Немцам бы их...
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