Впервые в истории Саудовская Аравия добивается успеха в уходе от нефтяных доходов

Отказ от расширения разведки и добычи нефти, а не только экспорта, вкупе с огромными инвестициями в постнефтяное будущее государства, принесли свои первые впечатляющие результаты, которые могут служить образцом для других сырьевых стран.
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