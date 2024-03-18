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Впервые в истории Саудовская Аравия добивается успеха в уходе от нефтяных доходов

Впервые в истории Саудовская Аравия добивается успеха в уходе от нефтяных доходов

Отказ от расширения разведки и добычи нефти, а не только экспорта, вкупе с огромными инвестициями в постнефтяное будущее государства, принесли свои первые впечатляющие результаты, которые могут служить образцом для других сырьевых стран.

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