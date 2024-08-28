Новый учебный год: выбираем лучшую школьную форму

Чтобы не бегать по десяткам магазинов в поисках той самой – качественной и комфортной одежды для наших школьников, мы нашли её за вас!Многие из нас оставили покупку школьной формы на «десерт» – на последние дни лета, если просто.
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