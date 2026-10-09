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Культуромания

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Про Николая Коляду снимут документальный фильм

Про Николая Коляду снимут документальный фильм

Режиссер «Центра современной драматургии» и ученик Николая Коляды Антон Бутаков объявил, что начал съемки фильма о своем наставнике на получении премии губернатора Свердловской области в сфере культуры.

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