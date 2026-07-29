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Белоусов поздравил военных с освобождением Светлого в ДНР

Белоусов поздравил военных с освобождением Светлого в ДНР

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил военных с освобождением Светлого в ДНР. «Мужественные и самоотверженные воины-гвардейцы продолжают выполнять воинский долг по защите народа и нашей земли от врага.

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