Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил военных с освобождением Светлого в ДНР. «Мужественные и самоотверженные воины-гвардейцы продолжают выполнять воинский долг по защите народа и нашей земли от врага.
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